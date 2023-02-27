Woo Seok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woo Seok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woo Seok Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woo Seok Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woo Seok Kim 4 Ağustos 1996 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김우석 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woo Seok Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Woo Seok Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woo Seok Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k_wooseo_k/

Woo Seok Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woo Seok Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Woo Seok Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woo Seok Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Shingal HS

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

3 Ocak 2023 yılında Gangwon FC

Woo Seok Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woo Seok Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Yeonhui Elementary School (서울연희초등학교, 2008),Seoul Jangan Middle School (서울장안중학교, 2009-2011),Shingal High School (신갈고등학교, 2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.