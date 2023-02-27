Woo Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woo Yeon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woo Yeon Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woo Yeon Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woo Yeon Lee 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이우연 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woo Yeon Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Woo Yeon Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woo Yeon Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woo Yeon Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Woo Yeon Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woo Yeon Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Jeonbuk H. U18

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Woo Yeon Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woo Yeon Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wansan FC (완산FC, 2014-2015),Jeonju Haesung Middle School (전주해성중학교, 2016-2018),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.