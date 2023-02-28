Woobens Pacius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woobens Pacius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woobens Pacius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woobens Pacius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woobens Pacius 11 Mayıs 2001 tarihinde Terrebonne, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Haiti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woobens Pacius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Woobens Pacius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Woobens Pacius'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woobens Pacius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woobens Pacius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Woobens Pacius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woobens Pacius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2021 yılında Forge FC

Woobens Pacius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woobens Pacius şuan Forge FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.