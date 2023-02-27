Woon Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woon Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woon Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woon Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woon Jeong 30 Haziran 1989 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정운 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woon Jeong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Woon Jeong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 22 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Woon Jeong'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woon Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/woona13/

Woon Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woon Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.05 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Woon Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woon Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Myongji Uni

1 Ocak 2012 yılında Ulsan Hyundai

15 Şubat 2013 yılında NK Istra

2 Şubat 2015 yılında RNK Split

22 Şubat 2016 yılında Jeju United

12 Haziran 2018 yılında Gimpo FC

31 Ocak 2020 yılında Jeju United

Woon Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woon Jeong şuan Jeju United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ulsan Hakseong Elementary School (울산학성초, -2001)Ulsan Hyundai U15 (울산현대중, 2002-2004),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고, 2005-2007),Myongji University (명지대, 2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.