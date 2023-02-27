Woong Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woong Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woong Hee Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woong Hee Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woong Hee Lee 18 Temmuz 1988 tarihinde Daejeon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이웅희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woong Hee Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Woong Hee Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Woong Hee Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woong Hee Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leewoonghee33/

Woong Hee Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woong Hee Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Woong Hee Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woong Hee Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Pai Chai Uni

1 Ocak 2011 yılında Daejeon Citizen

8 Ocak 2014 yılında FC Seoul

23 Şubat 2016 yılında Sangju Sangmu

14 Eylül 2017 yılında FC Seoul

2 Mart 2020 yılında Daejeon Hana C.

25 Mart 2022 yılında Gangwon FC

Woong Hee Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woong Hee Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yuseong Bio Science Technology High School (2004-2006),Pai Chai University (2007-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.