İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 5. dönemi başladı.



Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, bankanın katkılarıyla Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak ve teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir bir iş modeli bulunan girişimlere destek olmak amacıyla 2017'nin mayıs ayında başlatılan Workup Girişimcilik Programı, 5. döneminde 13 yeni girişim ile yoluna devam ediyor.



Bugüne kadar 8 binin üzerinde başvuru alınan Workup'ta, 5. dönem için çok sayıda girişim ile yapılan birebir görüşmeler sonrasında seçilen girişimler, Workup takımı, mentorları, mezunları ve İş Bankası grubundan yöneticilerin bulunduğu katılımcılara projelerini sundu.



Workup'a kabul edilen girişimler, çalışmalarını 6 ay boyunca Kolektif House Levent’te sürdürürken, düzenlenen eğitim ve ilham etkinlikleri ile iş modellerine değer katıyorlar. Girişimler, programın lider mentoru Ömer Erkmen ve alanında uzman pek çok ismin mentorluğunda girişimlerini ölçeklendirirken, İş Bankası ve grup şirketleri ile de bağlantı kurma imkanı elde ediyor.



Geniş olanaklar sunan programa kabul edilen girişimlerden herhangi bir ücret ya da hisse talep edilmiyor.



Workup Girişimcilik Programı'nın 5. dönemine seçilen girişimler "Adalet Hanım", "Agrovisio", "Cameralyze", "Dine&Pay", "FakeFind", "FeynLab", "Gamer Arena", "HiBoosty", "HoloNext", "PlayZ", "TeamFluencer", "Verilogy" ve "Vidyou" oldu.



Kaynak: AA