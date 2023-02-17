Wout Coomans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wout Coomans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wout Coomans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wout Coomans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wout Coomans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wout Coomans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wout Coomans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wout Coomans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wout Coomans 9 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wout Coomans Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Wout Coomans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wout Coomans'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wout Coomansboyu ve yaşı kaç

Wout Coomans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wout Coomans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Wout Coomans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wout Coomans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2018 yılında KRC Genk U18

1 Temmuz 2020 yılında KRC Genk U21

10 Ocak 2022 yılında Thes Sport

30 Haziran 2022 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Wout Coomans kimdir

Wout Coomans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wout Coomans şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Penarol Engsbergen (2006-2008), STVV (2008-2011), KRC Genk (2011-2020)

Wout Coomans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Wout Coomans nereli

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