Wouter Burger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wouter Burger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wouter Burger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wouter Burger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wouter Burger 16 Şubat 2001 tarihinde Zuid-Beijerland şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wouter Burger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Wouter Burger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Wouter Burger'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wouter Burger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wouterburger_/

Wouter Burger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wouter Burger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wouter Burger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wouter Burger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U17

1 Ekim 2017 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord

23 Ocak 2020 yılında Excelsior

4 Mayıs 2020 yılında Feyenoord

2 Ekim 2020 yılında Sparta R.

30 Haziran 2021 yılında Feyenoord

31 Ağu 2021 yılında FC Basel

Wouter Burger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wouter Burger şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wouter Burger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZBVH Zuid-Beijerland, SHO Oud-Beijerland, Excelsior Rotterdam (2012-2013), Feyenoord (2013-2018)

Hollanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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