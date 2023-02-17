Wouter George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wouter George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wouter George kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wouter George ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wouter George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wouter George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wouter George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wouter George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wouter George 3 Mart 2002 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wouter George Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Plus yapmaktadır. Wouter George, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wouter George'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wouter Georgeboyu ve yaşı kaç

Wouter George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wouter George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Wouter George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wouter George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent U21

17 Kasım 2020 yılında KAA Gent

12 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Wouter George kimdir

Wouter George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wouter George şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oud-Heverlee Leuven (-2016), KAA Gent (2016-2020)

Wouter George Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Wouter George nereli

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