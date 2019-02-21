WSJ: Apple ve Goldman Sach iPhone uyumlu kredi kartı üzerinde çalışıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple ve yatırım bankası Goldman Sachs, iPhone'larla eşleştirilecek yeni bir kredi kartı üzerinde çalışıyor.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirketlerin söz konusu kredi kartlarını bu yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürebileceği belirtilirken, iki şirketin çalışanlarına deneme çalışmaları kapsamında gelecek haftalarda kartları verilecek.

Habere göre, geliştirilen kredi kartlarının yanında Apple'ın Wallet uygulaması da düzenlenerek, harcama hedefleri, ödül takibi ve bakiye yönetimi gibi yeni güncellemelerle geliştirecek.

Geçen yılın Mayıs ayında yayımlanan haberlerde, Apple'ın Barclays ile ödül kartı işbirliğini bozarak Goldman Sachs işbirliğiyle, Apple Pay markası altında yeni bir kredi kartı piyasaya süreceği iddia edilmişti.

DHA