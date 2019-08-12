WSJ-Fed ekonomik yavaşlamaya yönelik yeni önlemleri değerlendiriyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisinde olası bir yavaşlamayla oluşabilecek kredi sıkışması riskine karşılık konjunktüre karşı sermaye önlemleri uygulamayı değerlendiriyor.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre konjunktüre karşı sermaye önlemleriyle, varlıkları 250 milyar doların üzerindeki bankaların ekonomik yavaşlama durumunda zarar emici sermayelerini artırmaları gerekecek. Ayrıca, ekonomik görünümündeki olası bir bozulmayla, bankalardan söz konusu bazı fonları ellerinden çıkarmaları talep edilebilecek.

Fed'in söz konusu önlemleri alması durumunda Citigroup, Bank of America ve JP Morgan Chase gibi bankaların bu durumdan etkilenmesi bekleniyor.

DHA