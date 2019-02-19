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WTO: Küresel ticaretteki zayıflık yılın ilk çeyreğinde sürebilir

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve...

WTO: Küresel ticaretteki zayıflık yılın ilk çeyreğinde sürebilir

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.

DHA


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