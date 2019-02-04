WTTC: Anlaşmasız Brexit Avrupa’da 700 bin kişiyi işinden edebilir

Birleşik Krallık merkezli Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumunda, turizm endüstrisinde, 300 bini Birleşik Krallık'ta, 400 bini de AB'de olmak üzere Avrupa'da toplam 700 bin kişinin işsiz kalabileceği uyarısı yaptı.

Söz konusu öngörü, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin 10 yıl içinde yüzde 7.7 daralabileceği uyarısına dayanarak yapılırken, WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, düzensiz bir ayrılığın turizm sektörü üzerinde "dramatik" bir etkisi olabileceğini söyledi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sajid Javid, geçen hafta anlaşmasız Brexit durumunda AB'de yaşayan kişilerin dolaşım özgürlüğünün kısıtlanacağını söylemişti. Bununla birlikte AB, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasından 180 gün sonra, Birleşik Krallık yönetiminin de karşılıklı ayrıcalıklar tanıması şartıyla, Birleşik Krallık'ta yaşayanlara 90 gün vizesiz giriş hakkı tanıyacağını duyurdu.

DHA