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Wuhan'da kanalizasyon patlaması sonucu yol havaya uçtu!

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyonun patlaması sonucu yol havaya uçtu.

Olay, Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde meydana geldi.

Kanalizasyon çalışması esnasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü.

İHA'nın haberine göre patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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