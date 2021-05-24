Wushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3421.22

Meslek Adı : Wushu Sporcusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Atletler Ve Sporcular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bağlı olduğu kulüp, kurum veya özel spor işletmeleri bünyesinde lisanslı olarak, ellerin ve ayakların sistemli olarak eğitimleri sonucunda kareografik hareketler, saldırı ve savunma amaçlı değişik stillerde belirlenen kurallar doğrultusunda wushu sporunu yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Wushu Sporcusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Antrenman programları çerçevesinde ferdi ve takım antrenmanlarına katılmak,

b) Dayanıklılık, hız, teknik, taktik, fizik-kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlanmak,

c) Antrenör gözetiminde değişik stillerde (formlar veya sanda) antrenmanlara katılmak,

d) Antrenör gözetiminde, duruş pozisyonları, atak şekilleri, saldırı kombinasyonları vb. konularda oyun pratiği kazanmak,

e) Blok alma, yumruk atma, vurma ve tekme atma gibi temel teknikleri çalışmak,

f) Müsabakalara bağlı olduğu birimi en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlanmak,

g) Video, Cd, İnternet vb. materyallerden maç ve rakip sporcuların taktiklerini incelemek,

h) Müsabaka öncesi koruyucu kıyafetleri giymek,

i) Wushu sporunun belirlenmiş oyun ve disiplin kurallarına uyarak sıkletinde kulüp, kurum, il vb. temsilen müsabakalara katılmak,

j) Yarışma dışı kaldığında takımına destek vermek,

k) Bedeni sağlığını korumak, uyku, yeme-içme, cinsel hayat ve benzeri tüm faaliyetlerine dikkat etmek,

l) Dünya, Avrupa ve Uluslararası şampiyonaları, Olimpiyatlar için elemlere katılmak ve Milli Takıma katılmaya çalışmak,

m) Davet edilmesi halinde milli takım kampına katılmak,

n) Kamp dönemlerinde uygulanan kamp programına katılmak ve kurallara uymak ve uygulamak,

o) Müsabakaya katılacağı kiloda ki formunu muhafaza etmek için gayret sarf etmek,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Wushu Sporcusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü mesleği için “1342.05” kod olarak kullanılır iken Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni mesleği için “2320.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Wushu Sporcusu Meslek Kodu “3421.22” olarak belirlenmiştir.

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