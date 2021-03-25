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  3. WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle

WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle

Güreş organizasyonları arasında dünyada en çok izlenen güreş organizasyonu olan WWE'de yılın en önemli şovu WrestleMania 37'de heyecan dolu maçlar oynandı. Wrestlemania 37 full izle haberimizde...

WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 10-11 Nisan'da yapıldı. 

Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşen .Wrestlemani 37'de ana kemerle el değiştirmezken keyifli dolu maçlar yaşandı.

WWE WRESTLEMANİA 37'DE KİMLER KARŞILAŞACAK?

Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

SmackDown Women's Championship -- Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair 

Kazanan: Bianca Belair 

WWE Championship -- Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Kazanan:  Bobby Lashley

Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

Kazanan: Bad Bunny & Damian Priest

Cesaro vs. Seth Rollins

Kazanan: Cesaro

Raw Tag Team Championship -- The New Day (c) vs. AJ Styles & Omos

Kazanan: AJ Styles & Omos

Shane McMahon vs. Braun Strowman (Steel Cage Match)

Kazanan: Braun Strowman

Naomi & Lana vs. Mandy Rose & Dana Brooke vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad (Tag Team Turmoil)

Kazanan:  Natalya & Tamina

Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

Universal Championship -- Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan 

Kazanan: Roman Reigns

Raw Women's Championship -- Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Kazanan: Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

Kazanan: Randy Orton

Intercontinental Championship -- Big E (c) vs. Apollo Crews

Kazanan: Apollo Crews

United States Championship -- Riddle (c) vs. Sheamus

Kazanan: Sheamus

Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul)

Kazanan: Kevin Owens

Women's Tag Team Championship -- Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Natalya & Tamina

Kazanan: Nia Jax & Shayna Baszler

Wrestlemania 37 full izle

Tayfun Altuntaş
Editör
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