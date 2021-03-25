WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle Güreş organizasyonları arasında dünyada en çok izlenen güreş organizasyonu olan WWE'de yılın en önemli şovu WrestleMania 37'de heyecan dolu maçlar oynandı. Wrestlemania 37 full izle haberimizde...

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Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 10-11 Nisan'da yapıldı. Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşen .Wrestlemani 37'de ana kemerle el değiştirmezken keyifli dolu maçlar yaşandı. WWE WRESTLEMANİA 37'DE KİMLER KARŞILAŞACAK? Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek: SmackDown Women's Championship -- Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair Kazanan: Bianca Belair WWE Championship -- Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre Kazanan: Bobby Lashley Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison Kazanan: Bad Bunny & Damian Priest Cesaro vs. Seth Rollins Kazanan: Cesaro Raw Tag Team Championship -- The New Day (c) vs. AJ Styles & Omos Kazanan: AJ Styles & Omos Shane McMahon vs. Braun Strowman (Steel Cage Match) Kazanan: Braun Strowman Naomi & Lana vs. Mandy Rose & Dana Brooke vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad (Tag Team Turmoil) Kazanan: Natalya & Tamina Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek: Universal Championship -- Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan Kazanan: Roman Reigns Raw Women's Championship -- Asuka (c) vs. Rhea Ripley Kazanan: Rhea Ripley "The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton Kazanan: Randy Orton Intercontinental Championship -- Big E (c) vs. Apollo Crews Kazanan: Apollo Crews United States Championship -- Riddle (c) vs. Sheamus Kazanan: Sheamus Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul) Kazanan: Kevin Owens Women's Tag Team Championship -- Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Natalya & Tamina Kazanan: Nia Jax & Shayna Baszler Wrestlemania 37 full izle Tayfun Altuntaş Editör wrestlemaniawwe