WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle
Güreş organizasyonları arasında dünyada en çok izlenen güreş organizasyonu olan WWE'de yılın en önemli şovu WrestleMania 37'de heyecan dolu maçlar oynandı. Wrestlemania 37 full izle haberimizde...
Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 10-11 Nisan'da yapıldı.
Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşen .Wrestlemani 37'de ana kemerle el değiştirmezken keyifli dolu maçlar yaşandı.
WWE WRESTLEMANİA 37'DE KİMLER KARŞILAŞACAK?
Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:
SmackDown Women's Championship -- Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair
Kazanan: Bianca Belair
WWE Championship -- Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre
Kazanan: Bobby Lashley
Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison
Kazanan: Bad Bunny & Damian Priest
Cesaro vs. Seth Rollins
Kazanan: Cesaro
Raw Tag Team Championship -- The New Day (c) vs. AJ Styles & Omos
Kazanan: AJ Styles & Omos
Shane McMahon vs. Braun Strowman (Steel Cage Match)
Kazanan: Braun Strowman
Naomi & Lana vs. Mandy Rose & Dana Brooke vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad (Tag Team Turmoil)
Kazanan: Natalya & Tamina
Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:
Universal Championship -- Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan
Kazanan: Roman Reigns
Raw Women's Championship -- Asuka (c) vs. Rhea Ripley
Kazanan: Rhea Ripley
"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton
Kazanan: Randy Orton
Intercontinental Championship -- Big E (c) vs. Apollo Crews
Kazanan: Apollo Crews
United States Championship -- Riddle (c) vs. Sheamus
Kazanan: Sheamus
Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul)
Kazanan: Kevin Owens
Women's Tag Team Championship -- Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Natalya & Tamina
Kazanan: Nia Jax & Shayna Baszler