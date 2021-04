WWE WrestleMania 37 güreşseverleri mest etti | Wrestlemania 37 full izle

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 10-11 Nisan'da yapıldı.

Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşen .Wrestlemani 37'de ana kemerle el değiştirmezken keyifli dolu maçlar yaşandı.

WWE WRESTLEMANİA 37'DE KİMLER KARŞILAŞACAK?

Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

SmackDown Women's Championship -- Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Kazanan: Bianca Belair

WWE Championship -- Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Kazanan: Bobby Lashley

Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

Kazanan: Bad Bunny & Damian Priest

Cesaro vs. Seth Rollins

Kazanan: Cesaro

Raw Tag Team Championship -- The New Day (c) vs. AJ Styles & Omos

Kazanan: AJ Styles & Omos

Shane McMahon vs. Braun Strowman (Steel Cage Match)

Kazanan: Braun Strowman

Naomi & Lana vs. Mandy Rose & Dana Brooke vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad (Tag Team Turmoil)

Kazanan: Natalya & Tamina

Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

Universal Championship -- Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan

Kazanan: Roman Reigns

Raw Women's Championship -- Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Kazanan: Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

Kazanan: Randy Orton

Intercontinental Championship -- Big E (c) vs. Apollo Crews

Kazanan: Apollo Crews

United States Championship -- Riddle (c) vs. Sheamus

Kazanan: Sheamus

Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul)

Kazanan: Kevin Owens

Women's Tag Team Championship -- Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Natalya & Tamina

Kazanan: Nia Jax & Shayna Baszler