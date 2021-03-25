WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler karşılaşacak?

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 için geri sayım başladı. İki gün sürecek olan şovda Universal ve WWE kemeri için maçlar duyuruldu. Kadınlar da ise Smackdown ve Raw şampiyonluk maçları için de karşılaşmalar belli oldu.

WWE WRESTLEMANİA 37 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

WWE Wrestlemania şovu 10 Nisan Cumartesi ve 11 Nisan Pazar günü Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşecek.. Wrestlemani'nın S Sport ekranlarından canlı olmasa bile şovun bitmesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

ABD'de ise Wrestlemania, Peacock'ta ve diğer her yerde WWE Network'te özel olarak canlı yayınlanacak .

WWE WRESTLEMANİA 37 KİMLER KARŞILAŞACAK?

Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

The Miz - Bad Bunny

Sasha Banks - Bianca Blair ( Smackdown Womens Championship)

Bobby Lashley - Drew McIyntre ( WWE Championship)

Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

Randy Orton - The Fiend

Asuka - Rhea Ripley ( RAW Womens Championship)

Edge - Roman Reigns ( Universal Championship)