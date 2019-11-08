“X ışınları göğüs kanserinden ölüm riskini yüzde 30 azaltmaktadır”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik; X-ışınlarının bulunmasıyla günümüzde X-ışınlarının havaalanı güvenliğinden, büyük fabrikalara, yerel hastanelerden, tıbbi laboratuarlara kadar pek çok yerde kullanıldığını belirtti. Ayrıca mamografide de göğüs kanserinden ölüm riskini yüzde 30 azaltmaktadır dedi.

Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik "8 Kasım Dünya Radyoloji Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada X-ışınlarının doktorların, hastalıkları ve yaraları tespit ve tedavi etmelerini sağlayarak her yıl sayısız hayatı kurtardığını belirtti. Sadece mamografinin bile göğüs kanserinden ölüm riskini yüzde 30 azalttığını kaydeden Dirik, bir şeylerin ötesini radyoloji sayesinde görebilme durumunun tamamen tesadüf üzerine bulunduğunu söyledi. Dirik, Würzburg Üniversitesin de fizik profesörü olarak görev yapan Wilhelm Conrad Röntgen'in farklı bir konuda yaptığı deney sırasında daha sonra adı " röntgen ışınları " olarak anılan X-ışınlarını bulduğunu belirtti.

X ışınlarının kullanım alanları

Radyolojinin, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılması olduğunu ifade eden Dirik, "ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer yöntemlerdir" dedi.

Dirik, bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımının elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olduğunu, tedavi amacıyla kullanımının ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağladığını ifade etti.

Kaynak: İHA