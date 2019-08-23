X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan X-Men 2 filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
X-MEN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker’ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier’in üstün mutantlardan oluşan ekibidir. Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.
X-MEN 2 FİLMİ KÜNYE
Orijinal İsmi: X2
Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2003
Süre: 133dk
Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
Yönetmen: Bryan Singer
Senarist: Bryan Singer , Zak Penn , David Hayter
Yapımı: 2003 - ABD , Kanada
X-MEN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI
Patrick Stewart
Hugh Jackman
Halle Berry
Famke Janssen
James Marsden
Rebecca Romijn
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