İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan X-Men 2 filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

X-MEN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker’ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier’in üstün mutantlardan oluşan ekibidir. Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

X-MEN 2 FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: X2

Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2003

Süre: 133dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Yönetmen: Bryan Singer

Senarist: Bryan Singer , Zak Penn , David Hayter

Yapımı: 2003 - ABD ,  Kanada
 

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

X-MEN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI 

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Patrick Stewart

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Hugh Jackman

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Halle Berry

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Famke Janssen

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

James Marsden

X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Rebecca Romijn

Sosyal Medya Sorumlusu
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT