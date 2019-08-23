X-Men 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

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X-MEN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker’ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier’in üstün mutantlardan oluşan ekibidir. Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

X-MEN 2 FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: X2

Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2003

Süre: 133dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Yönetmen: Bryan Singer

Senarist: Bryan Singer , Zak Penn , David Hayter

Yapımı: 2003 - ABD , Kanada



X-MEN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Patrick Stewart

Hugh Jackman

Halle Berry

Famke Janssen

James Marsden

Rebecca Romijn