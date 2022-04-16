X-Ray Operatörü (Güvenlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

X-Ray Operatörü (Güvenlik) görev tanımı nedir, X-Ray Operatörü (Güvenlik) ne iş yapar, X-Ray Operatörü (Güvenlik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? X-Ray Operatörü (Güvenlik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

X-Ray Operatörü (Güvenlik) Tanımı;

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X-Ray Operatörü (Güvenlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 X-Ray Operatörü (Güvenlik) Maaşları

X-Ray Operatörü (Güvenlik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük X-Ray Operatörü (Güvenlik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR X-Ray Operatörü (Güvenlik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.14

Meslek Adı :

X-Ray Operatörü (Güvenlik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina ve tesislerde, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, X-ray cihazı ekranında görülecek olan tehdit unsuru olabilecek cisimleri tanıma, şüpheli ya da temiz kararlarından birisini vererek gereken kontrolleri yapma veya yapılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

X-Ray Operatörü (Güvenlik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli nesneleri tanımak,

b) Ateşli silahlar, el bombaları, kesici aletler vb. Tehlikeli maddeler gibi tehdit unsurlarını tanımak,

c) Tehdit unsurları-patlayıcı maddeler fünyeler mekanizmalar vb. Unsurları tanımak,

d) Patlayıcı düzenekler ve gizleme metotları vb. Konularda bilgili olmak

e) Tanıma ve tespit ilgili durum, tespit anında ilgili durum, şüpheli çanta ve ilgili tehdit unsuru tespiti ve ilgili prosedürleri uygulamak,

f) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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