Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından düzenlenen "X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi" 6-9 Kasım 2019 tarihlerinde SANKO Üniversitesi ile Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Spor Fizyoterapistleri Derneği 20'inci yılını kutlarken, iki yılda bir düzenlediği bilimsel ve geleneksel toplantılardan olan "X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi" kapsamında uluslararası ve ulusal birçok bilim adamının katılımı ile sporcu sağlığı alanındaki en güncel konular tartışılacak.

Bilimsel programda sekiz kurs, iki konferans, altı panel, üç tartışmalı oturum ve bir klinik oturum ile serbest bildirilerin yanı sıra, farklı spor yaralanması için rehabilitasyon alanındaki yenilikler de ele alınacak.

Sporda fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki yenilikleri takip etmek, yeni yaklaşımları tartışarak öğrenmek ve paylaşmak, derneğin 20'inci yılını kutlamak ve medeniyetlerin birleştiği noktada, bilim, ilim ve kültürü yaşamak için spor fizyoterapistliği alanındaki tüm disiplinler kongreye katılabilecek.

Kaynak: İHA