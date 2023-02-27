Xabi Auzmendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xabi Auzmendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xabi Auzmendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xabi Auzmendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xabi Auzmendi 1 Mayıs 1997 tarihinde Segura şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Xabier Auzmendi Arruabarrena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xabi Auzmendi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Xabi Auzmendi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xabi Auzmendi'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xabi Auzmendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xabi Auzmendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xabi Auzmendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xabi Auzmendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

1 Ocak 2018 yılında SD Beasain

30 Haziran 2018 yılında Real Sociedad C

23 Temmuz 2018 yılında Calahorra

30 Haziran 2019 yılında Real Sociedad C

7 Ağustos 2019 yılında Lori Vanadzor

1 Ağustos 2020 yılında Sestao River

30 Ocak 2021 yılında Suduva

7 Ocak 2023 yılında Kauno Zalgiris

Xabi Auzmendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xabi Auzmendi şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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