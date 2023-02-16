Xandao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xandao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xandao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xandao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xandao 8 Mayıs 1990 tarihinde Itapecerica da Serra şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Rodrigues Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xandao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Xandao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xandao'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xandao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xandao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xandao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xandao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Independente-SP

1 Ocak 2016 yılında CSA

30 Haziran 2016 yılında Independente-SP

1 Temmuz 2016 yılında Desportivo Aves

6 Eylül 2017 yılında Oliveirense

17 Ocak 2018 yılında CSA

18 Ocak 2019 yılında EC Bahia

15 Ocak 2020 yılında CRB

19 Şubat 2021 yılında Ferroviária

6 Temmuz 2021 yılında Vila Nova FC

17 Ocak 2022 yılında Internacional

8 Nisan 2022 yılında Chapecoense

3 Ocak 2023 yılında CSA

Xandao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xandao şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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