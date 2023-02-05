Xande Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xande Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xande Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xande Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xande Silva 16 Mart 1997 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Portekiz,Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Nascimento da Costa Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xande Silva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NCCSPORTS yapmaktadır. Xande Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Xande Silva'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Xande Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xande_silva45/

Xande Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Xande Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xande Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xande Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Belenenses

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Sporting U17

12 Temmuz 2014 yılında Guimarães U19

1 Ocak 2015 yılında Guimarães B

1 Eylül 2015 yılında Vit. Guimarães

2 Ağu 2018 yılında West Ham

5 Ekim 2020 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2021 yılında West Ham

31 Ağu 2021 yılında Nottm Forest

2 Ağu 2022 yılında Dijon

Xande Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xande Silva şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xande Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Alverca (2007-2008), Os Belenenses (2008-2009), Sporting CP (2009-2014), Vitória Guimarães (2014-2015)

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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