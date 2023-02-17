Xander Van Hout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xander Van Hout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xander Van Hout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xander Van Hout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xander Van Hout 9 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xander Van Hout Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xander Van Hout, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xander Van Hout'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Xander Van Hout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xander Van Hout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Xander Van Hout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xander Van Hout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Xander Van Hout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xander Van Hout şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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