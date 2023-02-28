Xavi Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavi Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavi Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavi Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavi Moreno 13 Ağustos 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Xavi Moreno Layme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavi Moreno Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Xavi Moreno'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xavi Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/morenoxavi03

Xavi Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xavi Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xavi Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavi Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys II

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Xavi Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavi Moreno şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Xavi Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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