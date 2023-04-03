Xavier Biscayzacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Biscayzacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Biscayzacu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Xavier Biscayzacu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Xavier Biscayzacu 28 Mart 2005 tarihinde Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Xavier Biscayzacú Vázquez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Xavier Biscayzacu Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Xavier Biscayzacu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Xavier Biscayzacu'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Xavier Biscayzacu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Xavier Biscayzacu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Xavier Biscayzacu şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Defensor Sporting
Xavier Biscayzacu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Meksika U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.
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