Xavier Chavalerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Chavalerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Chavalerin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Chavalerin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier Chavalerin 7 Mart 1991 tarihinde Villeurbanne şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Chavalerin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Xavier Chavalerin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Xavier Chavalerin'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xavier Chavalerin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Xavier Chavalerin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xavier Chavalerin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier Chavalerin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2012 yılında Tours FC

1 Temmuz 2015 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

29 Ağu 2021 yılında Troyes

Xavier Chavalerin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier Chavalerin şuan Troyes takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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