Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier 2 Mart 2000 tarihinde Mococa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Vitor Xavier de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Xavier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Xavier'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xavier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Xavier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xavier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2019 yılında Corinthians U20

13 Temmuz 2020 yılında Corinthians

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Xavier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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