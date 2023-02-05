Xavier Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Kouassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xavier Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xavier Kouassi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Xavier Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Kouassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xavier Kouassi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Kouassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Kouassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier Kouassi 28 Aralık 1989 tarihinde Toumodi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Xavier Laglais Kouassi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Kouassi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Xavier Kouassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Xavier Kouassi'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xavier Kouassiboyu ve yaşı kaç

Xavier Kouassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Xavier Kouassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Xavier Kouassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier Kouassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2009 yılında Servette FC

15 Temmuz 2013 yılında FC Sion

1 Temmuz 2016 yılında New England

15 Şubat 2018 yılında FC Sion

20 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

29 Mayıs 2020 yılında Neuchâtel Xamax

13 Eylül 2020 yılında Pau FC

Xavier Kouassi kimdir

Xavier Kouassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier Kouassi şuan Pau FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Xavier Kouassi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Xavier Kouassi nereli

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