Xavier Zengue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Zengue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Zengue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Xavier Zengue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Xavier Zengue {dogum-tarihi} tarihinde North Oaks, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Xavier Zengue Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Columbus Crew futbol takımında oynamaktadır. Columbus Crew takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Xavier Zengue'nin Columbus Crew ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Xavier Zengue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Xavier Zengue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Columbus
Xavier Zengue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Xavier Zengue şuan Columbus Crew takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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