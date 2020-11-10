XBOX Game Pass'de Kasım ayı oyunları duyuruldu
Dünyanın en çok kullanılan oyun abonelik servislerinden birisi olan XBOX Game Pass, Kasım ayında oyuncular ile buluşturacağı yeni oyunları açıkladı. İşte detaylar...
Microsoft'un ücretli abonelik servisi XBOX Game Pass, Kasım ayı oyunlarını tanıttı. Milyonlarca kullanıcısı olan ve dünyada en çok kullanılan oyun abonelik servislerinden birisi olan XBOX Game Pass, Kasım ayı oyunlarıyla birlikte kullanıcılarına yine sevindirdi. Peki, XBOX Game Pass Kasım 2020 oyunları hangileri? İşte detaylar...
XBOX GAME PASS KASIM 2020 OYUNLARI
Kasım 2020 Xbox Game Pass oyunları arasında Final Fantasy VII Remastered, Destiny 2: Beyond Light gibi dünyanın en çok oynanan oyunları bulunuyor. İşte oyunlar ve oyunların XBOX kütüphanesine eklenecek oyunlar:
- Gears Tactics - 9 Kasım'da eklendi
- Destiny 2: Beyond Light - 10 Kasım
- Planet Coaster: Console Edition - 10 Kasım
- Tetris Effect: Connected - 10 Kasım
- Final Fantasy VII Remastered - 12 Kasım
- Streets of Rogue - 12 Kasım
- ARK: Survival Evolved: Explorer's Edition - 17 Kasım
- Halo: The Master Chief Collection - Halo 4 - 17 Kasım
- River City Girls - 19 Kasım
- Star Renegades 19 Kasım