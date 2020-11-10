Microsoft'un ücretli abonelik servisi XBOX Game Pass, Kasım ayı oyunlarını tanıttı. Milyonlarca kullanıcısı olan ve dünyada en çok kullanılan oyun abonelik servislerinden birisi olan XBOX Game Pass, Kasım ayı oyunlarıyla birlikte kullanıcılarına yine sevindirdi. Peki, XBOX Game Pass Kasım 2020 oyunları hangileri? İşte detaylar...

XBOX GAME PASS KASIM 2020 OYUNLARI

Kasım 2020 Xbox Game Pass oyunları arasında Final Fantasy VII Remastered, Destiny 2: Beyond Light gibi dünyanın en çok oynanan oyunları bulunuyor. İşte oyunlar ve oyunların XBOX kütüphanesine eklenecek oyunlar: