Xeber Alkain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xeber Alkain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xeber Alkain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xeber Alkain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xeber Alkain 26 Haziran 1997 tarihinde Hondarribia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Xeber Alkain Mitxelena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xeber Alkain Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Xeber Alkain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xeber Alkain'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Xeber Alkain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Xeber Alkain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xeber Alkain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xeber Alkain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

11 Ocak 2019 yılında Arenas Club

30 Haziran 2019 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2019 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Xeber Alkain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xeber Alkain şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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