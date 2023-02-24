Xhafer Hodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhafer Hodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhafer Hodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhafer Hodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhafer Hodo 3 Mayıs 2003 tarihinde Ersekë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhafer Hodo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Xhafer Hodo'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xhafer Hodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhafer Hodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhafer Hodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhafer Hodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Footb. Rep. U19

3 Eylül 2021 yılında FK Partizani

Xhafer Hodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhafer Hodo şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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