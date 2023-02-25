Xhejni Muho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhejni Muho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhejni Muho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhejni Muho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhejni Muho 5 Aralık 1996 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhejni Muho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 5 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Xhejni Muho'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhejni Muho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhejni Muho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhejni Muho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhejni Muho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2015 yılında KF Himara

10 Kasım 2015 yılında FC Flamurtari B

5 Şubat 2016 yılında KF Adriatiku

5 Eylül 2017 yılında KF Oriku

Xhejni Muho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhejni Muho şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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