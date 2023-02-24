Xhejson Ndreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhejson Ndreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhejson Ndreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Xhejson Ndreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Xhejson Ndreu 18 Ağustos 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Xhejson Ndreu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xhejson Ndreu'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Xhejson Ndreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Xhejson Ndreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Footb. Rep. U19
27 Eylül 2021 yılında KF Tirana U21
1 Temmuz 2022 yılında FK Bylis
Xhejson Ndreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Xhejson Ndreu şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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