Xhelil Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhelil Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xhelil Asani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xhelil Asani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Xhelil Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhelil Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xhelil Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhelil Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhelil Asani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhelil Asani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhelil Asani 12 Eylül 1995 tarihinde Kicevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhelil Asani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Xhelil Asani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xhelil Asani'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhelil Asani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhelil Asani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Xhelil Asani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhelil Asani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2015 yılında FK Bylis

1 Ocak 2016 yılında Metalurg Skopje

30 Ağustos 2016 yılında Pembroke

6 Mart 2017 yılında Torpedo Zhodino

29 Ağustos 2017 yılında Shkendija

29 Ocak 2018 yılında Mash'al

15 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

10 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

28 Ocak 2020 yılında Pittsburgh

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2021 yılında Rudar Prijedor

30 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Xhelil Asani kimdir

Xhelil Asani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhelil Asani şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Xhelil Asani nereli

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