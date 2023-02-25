Xheron Osma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xheron Osma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xheron Osma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xheron Osma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xheron Osma 20 Ağustos 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xheron Osma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xheron Osma'nin KS Besa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xheron Osma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xheron Osma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xheron Osma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xheron Osma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Int. Tiranë U17

1 Eylül 2018 yılında Int. Tiranë U19

2 Ekim 2020 yılında FK Kukësi

5 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

30 Haziran 2022 yılında FK Kukësi

7 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Xheron Osma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xheron Osma şuan KS Besa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Xheron Osma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U20 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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