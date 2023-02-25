Xhoi Cici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhoi Cici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhoi Cici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhoi Cici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhoi Cici 5 Eylül 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Xhoi Çiçi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhoi Cici Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xhoi Cici'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhoi Cici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhoi Cici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xhoi Cici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhoi Cici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2020 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

27 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Xhoi Cici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhoi Cici şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Tiranë (2014-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.