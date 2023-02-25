Xhoi Hajderaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhoi Hajderaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhoi Hajderaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhoi Hajderaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhoi Hajderaj 7 Mayıs 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Xhoi Hajdëraj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhoi Hajderaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xhoi Hajderaj'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhoi Hajderaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhoi Hajderaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhoi Hajderaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhoi Hajderaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2016 yılında Akademia U21

13 Eylül 2019 yılında KS Besa

24 Ocak 2020 yılında KF Oriku

16 Ekim 2020 yılında FK Kukësi U21

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

15 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2022 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında KS Lushnja

Xhoi Hajderaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhoi Hajderaj şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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