Xhonatan Lajthia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhonatan Lajthia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhonatan Lajthia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhonatan Lajthia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhonatan Lajthia 1 Şubat 1999 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhonatan Lajthia Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xhonatan Lajthia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xhonatan Lajthia'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhonatan Lajthia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhonatan Lajthia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhonatan Lajthia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhonatan Lajthia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Teuta U19

1 Ocak 2018 yılında KF Teuta

1 Ağustos 2018 yılında KF Erzeni

30 Haziran 2019 yılında KF Teuta

13 Ağustos 2019 yılında KF Egnatia

31 Aralık 2019 yılında KF Teuta

1 Ocak 2020 yılında KF Erzeni

30 Haziran 2020 yılında KF Teuta

25 Eylül 2020 yılında KF Egnatia

31 Ağustos 2021 yılında KS Lushnja

20 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

Xhonatan Lajthia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhonatan Lajthia şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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