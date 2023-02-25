Xhordan Lajthia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhordan Lajthia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Xhordan Lajthia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xhordan Lajthia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.