Xhordan Lajthia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhordan Lajthia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhordan Lajthia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Xhordan Lajthia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Xhordan Lajthia 10 Kasım 2002 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Xhordan Lajthia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xhordan Lajthia'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Xhordan Lajthia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Xhordan Lajthia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında KF Erzeni
31 Ocak 2022 yılında KF Vora
1 Temmuz 2022 yılında Partizani U21
27 Ocak 2023 yılında KF Turbina
Xhordan Lajthia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Xhordan Lajthia şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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