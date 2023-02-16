Xhuliano Skuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhuliano Skuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhuliano Skuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhuliano Skuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhuliano Skuka 2 Ağu 1998 tarihinde Dibër şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhuliano Skuka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Xhuliano Skuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Xhuliano Skuka'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Xhuliano Skuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhuliano Skuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhuliano Skuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhuliano Skuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

6 Ocak 2022 yılında FK Partizani

23 Ocak 2023 yılında FC Metz

Xhuliano Skuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhuliano Skuka şuan FC Metz takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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