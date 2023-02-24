Xhuljo Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhuljo Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhuljo Mehmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhuljo Mehmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhuljo Mehmeti 29 Aralık 1993 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhuljo Mehmeti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Xhuljo Mehmeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xhuljo Mehmeti'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xhuljo Mehmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhuljo Mehmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhuljo Mehmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhuljo Mehmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2019 yılında KS Kastrioti

30 Temmuz 2021 yılında KF Erzeni

27 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

Xhuljo Mehmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhuljo Mehmeti şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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