Xhuljo Tabaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xhuljo Tabaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xhuljo Tabaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xhuljo Tabaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xhuljo Tabaku 3 Haziran 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xhuljo Tabaku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Xhuljo Tabaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xhuljo Tabaku'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xhuljo Tabaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xhuljo Tabaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xhuljo Tabaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xhuljo Tabaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2013 yılında G. Windeck

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2014 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2016 yılında TuS Erndtebrück

1 Temmuz 2019 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2021 yılında Wuppertaler SV

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Xhuljo Tabaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xhuljo Tabaku şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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