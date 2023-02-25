Xi Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xi Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xi Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xi Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xi Wu 19 Şubat 1989 tarihinde Shijiazhuang, Hebei şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴曦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xi Wu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xi Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xi Wu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xi Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xi Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xi Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xi Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2009 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2013 yılında JS Sainty

11 Mart 2021 yılında SH Shenhua

Xi Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xi Wu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xi Wu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hebei Tiangong

Çin takımında 15 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 9 gol atmıştır.

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