Xian Emmers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xian Emmers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xian Emmers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xian Emmers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xian Emmers 20 Temmuz 1999 tarihinde Lugano şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Xian Ghislaine Emmers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xian Emmers Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Xian Emmers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Xian Emmers'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xian Emmers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xian Emmers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xian Emmers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xian Emmers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Inter U17

1 Temmuz 2016 yılında Inter U19

1 Temmuz 2018 yılında Inter

17 Ağustos 2018 yılında Cremonese

30 Haziran 2019 yılında Inter

11 Temmuz 2019 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2020 yılında Inter

8 Ağustos 2020 yılında Almere City

30 Haziran 2021 yılında Inter

11 Ağustos 2021 yılında Roda JC

5 Eylül 2022 yılında FC Rapid 1923

Xian Emmers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xian Emmers şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xian Emmers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KFC Hamont 99, KRC Genk (-2015), Inter (2015-2018)

Belçika U19 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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