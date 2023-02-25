Xianfeng Cheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xianfeng Cheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xianfeng Cheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xianfeng Cheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xianfeng Cheng 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 程显峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xianfeng Cheng Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Xianfeng Cheng'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xianfeng Cheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xianfeng Cheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xianfeng Cheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xianfeng Cheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında DL Pro Res.

29 Temmuz 2021 yılında KS FC

27 Nisan 2022 yılında HLJ Ice City

31 Aralık 2022 yılında KS FC

Xianfeng Cheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xianfeng Cheng şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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