Xiang Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiang Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiang Ji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiang Ji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiang Ji 1 Mart 1990 tarihinde Yangzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吉翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiang Ji Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G2C Sports Management GmbH yapmaktadır. Xiang Ji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 23 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xiang Ji'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Xiang Ji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiang Ji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiang Ji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiang Ji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında JS Sainty

23 Mart 2021 yılında SD Taishan

Xiang Ji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiang Ji şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xiang Ji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jiangsu Sainty

Çin takımında 18 numaralı formasıyla 21 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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