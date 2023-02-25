Xiang Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiang Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiang Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiang Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiang Lin 24 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 林翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiang Lin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xiang Lin'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xiang Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiang Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiang Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiang Lin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında SH Shenxin Res.

1 Ocak 2012 yılında NC Bayi Hengyuan

15 Şubat 2019 yılında ZB Cuju

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2022 yılında KS FC

Xiang Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiang Lin şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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